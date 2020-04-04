Коронавирус опасен для молодежи, - ВОЗ

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Специалисты уверяют, что тяжелое течение заболевания коронавирусом начали фиксировать даже у молодых людей, которые придерживаются здорового образа жизни

Наблюдается тенденция тяжелой формы коронавируса даже среди молодежи, в частности у людей с потенциально хорошим здоровьем.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает Corona24 News.

"Сейчас мы наблюдаем прирост больных более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезно", - отметила она.

По словам представителя ВОЗ, среди молодых людей, инфицированных коронавирусом, есть лица с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни.

"В целом вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвимым стал каждый", - добавила Маргарет Харрис.

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В то же время она объяснила, что наиболее заметными симптомами коронавируса являются лихорадка и высокая температура.

"Наиболее заметный симптом - это лихорадка и температура 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% больных", - отметила представитель ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1 миллион.

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