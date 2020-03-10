Коронавирус обнаружили у сотрудника NASA

NASA из открытых источников

Все сотрудники теперь будут работать из дома

В исследовательском центре Эймса при NASA в Калифорнии заявили, что сотрудники центра будут работать из дома до дальнейшего уведомления после того, как один из работников получил положительный результат на коронавирус, передает Reuters.

Следовательно, агентство заявило, что получило подтверждение в воскресенье о том, что тест сотрудника на COVID-19 дал положительный результат.

"Мы считаем, что влияние в центре был ограниченным, но за осторожность ... Исследовательский центр Эймса временно перейдет в обязательный статус дистанционной работы до дальнейшего уведомления", - заявило агентство.

У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.