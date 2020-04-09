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Коронавирус не исчезнет с приходом лета и тепла, - американские ученые

Иллюстрированное фото из открытых источников

Вспышки коронавируса в Китае свидетельствуют, что при высоких температурах и влажности вирус стремительно распространяется

Американские ученые из Национальной академии наук не считают, что с приходом теплой погоды распространение коронавируса COVID-19 остановится. Пример Китая показал, что коронавирус распространяется стремительно даже при высокой температуре. Об этом сообщает CNN.

"Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности. Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения", - говорится в письме, которое члены академии направили в Белый Дом.

Также ученые утверждают, что исследование вспышки коронавируса в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно". В среднем один инфицированный заражает еще двух человек.

Напомним, эксперты из Корейского центра контроля и профилактики заболеваний считают, что коронавирус может снова активироваться у людей, которые уже выздоровели от COVID-19

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