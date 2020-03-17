Коронавирус из Китая: Молдова ввела чрезвычайное положение

Коронавирус из открытых источников

На сегодня в Молдове зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом

Власти Молдавии ввели чрезвычайное положение на 60 дней в связи’связи с эпидемией коронавирус. Об этом сообщает NewsMaker.

"Парламент заслушал доклад председателя правительства Иона Кику, который рассказал об антикризисных мерах государства во время режима чрезвычайного положения и проголосовал за введение в Молдавии НС", - говорится в сообщении.

"Государство не сможет покрыть каждую потерю и следствие, но сейчас мы все должны быть едины и решать проблемы вместе", - заявил глава правительства Молдовы.

Кику пояснил, что решили ввести чрезвычайное положение на 60 дней, поскольку эпидемиологический прогноз для Европы пока пессимистический.

На сегодня в Молдове зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло - 7 154 человек, выздоровели - 79 433 человек.