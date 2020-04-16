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Коронавирус COVID-19 специально перенесли от летучей мыши к человеку, - Fox News

Иллюстрированное фото AP Photo

Ситуация с распространением COVID-19 может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен"

В Соединенных Штатах Америки продолжаются обвинения в сторону Китая из-за создания нового коронавируса COVID-19 в Уханьской лаборатории и того, что ее сотрудник и стал "нулевым пациентом". Об этом сообщил лояльный к Белому Дому телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации источников, коронавирус был создан в лаборатории в Ухани не как биологическое оружие, а как часть программы Китая по демонстрации того, что его возможности по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США. 

Как отмечается, изначально новый вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем он "вырвался на улицы" Ухани.

По мнению одного из источников, ситуация с распространением COVID-19 может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

В сообщении американского телеканала говорится, что на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. С его помощью Китай просто пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения из-за того, что она ранее дала рекомендацию не закрывать границы для Китайской Народной Республики.

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня, 16 марта, проведет видеоконференцию с лидерами "Большой семерки", посвященную координации усилий по борьбе с коронавирусом.

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