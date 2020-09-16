Королеву Елизавету II лишат власти в Барбадосе

Королева Елизавета II. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В 55-ю годовщину независимости от Соединенного Королевства Барбадос станет республикой

Королева Великобритании Елизавета II больше не будет главой государства Барбадос в Карибском море, из-за того, что в следующем 2021 году остров официально станет республикой. Об этом заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон на открытии осенней сессии местного парламента, сообщает Royal Central.

"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства Барбадос. Это окончательное выражение уверенности в том, кто мы есть и чего мы способны достичь", - отметила Мейсон.

К слову, остров станет республикой на свою 55-ю годовщину независимости от Соединенного Королевства, которую получил в 1966 году. Несмотря на то, что тогда Барбадос стал полностью независимым суверенным государством, королева Елизавета II оставалась конституционным монархом страны.

Сейчас Ее Величество является монархом 16 стран: Австралии, Канады, Новой Зеландии, Белиза, Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Ямайки, Гренады, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китсе, Сент-Люсии, Сент-Винсента, Гренадин, Соломоновых Островов, Тувалу и Барбадоса.

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Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II выразила солидарность с британским народом в связи со вспышкой коронавируса и отметила, что семьи по всей Британии вступают в "период большой обеспокоенности и неопределенности".