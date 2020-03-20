Королева Елизавета призвала британцев искать новые способы поддержки связи

Королева Елизавета II Daily Express

По ее словам, многие люди вступают в период великой озабоченности и неопределенности

Королева Великобритании Елизавета II выразила солидарность с британским народом в связи со вспышкой коронавируса и подчеркнула, что семьи по всей Британии вступают в "период великой озабоченности и неопределенности". Об этом она заявила после того, как вместе с мужем покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок, сообщает Sky News .

"Мы знаем, что много людей и семей по всей территории Великобритании и во всем мире вступают в период большого беспокойства и неопределенности. Нам всем советуют изменить наш обычный распорядок дня и привычный образ жизни для большего блага сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых людей внутри них", - сказала британская королева.

По ее словам, в сложные моменты она вспоминает, что историю Соединенного Королевства выковали люди и общины, которые объединились, чтобы работать как единое целое, концентрируя совместные усилия с акцентом на общую цель.

“Мы чрезвычайно благодарны за опыт и преданность наших ученых, практикующих врачей, а также экстренных и социальных служб; но сейчас как никогда мы все должны играть жизненно важную роль как личности - сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы", - отметила она.

Королева призвала британцев искать новые способы поддержки связи друг с другом, чтобы убедиться, что их близкие находятся в безопасности.

"Я уверена, что мы справимся с этой задачей. Вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть свою роль", – подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышку коронавируса в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил.