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Королева Елизавета II в четвертый раз за все годы правления обратится к нации

Это произойдет в воскресенье, 5 апреля, в 20:00 по местному времени

Королева Соединенного Королевства Великобритании Елизавета II

 Фото из открытых источников

Королева Соединенного Королевства Елизавета II в четвертый раз за 68 лет своего правления обратится к народу. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте королевской семьи. 

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному Королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение Королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении. 

Следует отметить, что три предыдущие речи монархини состоялись в связи с событиями  первой войны в Персидском заливе в 1991 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и после смерти Королевы-Матери в 2002 году. 

Как отмечается, сейчас Елизавета находится в самоизоляции в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским из-за пандемии коронавируса COVID-19. 

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II выразила солидарность с британским народом в связи со вспышкой коронавируса и подчеркнула, что семьи по всей Британии вступают в "период великой озабоченности и неопределенности".

 

 

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