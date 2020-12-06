live
Новости » Мир Читати новину українською

Королева Елизавета II и ее муж вакцинируются против коронавируса, - Daily Mail

Королева Соединенного Королевства Великобритании Елизавета II

 Фото из открытых источников

В Британии надеются, что публичная вакцинация членов королевской семьи уменьшит страх населения перед прививками

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом в ближайшие недели пройдут вакцинацию против COVID-19. Об этом 5 декабря сообщило издание Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, королевская семья станет в очередь на прививки в порядке вакцинации возрастной группы более 80 лет без привилегий. По предварительной информации, королева и ее муж примут предложение о вакцинации по совету своих врачей.

Эксперты в области здравоохранения заверили, что публичная вакцинация королевской семьи поможет в борьбе с дезинформацией относительно вакцины, которую распространяют сторонники теории заговора. 

Новости по теме:

К слову, в Великобритании опасаются, что массовое распространение информации об опасности вакцины приведет к массовому отказу населения от прививок.

Напомним, на этой неделе Британия получила первые дозы вакцины против коронавируса COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. На следующей неделе препарат планируют распределить между 50 больницами. Первыми прививки получат люди старше 80 лет и персонал домов престарелых.

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Возможен иностранный "след": Полиция установила подозреваемого в угрозах венграм на Закарпатье В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставлял в Европу украинок для съемок в порно Оценила в 600 гривен в день: В Запорожье женщина продавала собственного ребенка для попрошайничества По факту угроз украинским венграм открыли уголовное дело, - Клименко
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Драка в Одесском облсовете. Уйдет ли в отставку Степанов? Повышение тарифов | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдауна до Нового года не будет. Компенсации для бизнеса. Е-декларирование | #Новости | 04.12.20
Пленарное заседание Верховной Рады Украины | 04.12.20