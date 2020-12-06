Королева Елизавета II и ее муж вакцинируются против коронавируса, - Daily Mail

Королева Соединенного Королевства Великобритании Елизавета II Фото из открытых источников

В Британии надеются, что публичная вакцинация членов королевской семьи уменьшит страх населения перед прививками

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом в ближайшие недели пройдут вакцинацию против COVID-19. Об этом 5 декабря сообщило издание Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, королевская семья станет в очередь на прививки в порядке вакцинации возрастной группы более 80 лет без привилегий. По предварительной информации, королева и ее муж примут предложение о вакцинации по совету своих врачей.

Эксперты в области здравоохранения заверили, что публичная вакцинация королевской семьи поможет в борьбе с дезинформацией относительно вакцины, которую распространяют сторонники теории заговора.

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К слову, в Великобритании опасаются, что массовое распространение информации об опасности вакцины приведет к массовому отказу населения от прививок.

Напомним, на этой неделе Британия получила первые дозы вакцины против коронавируса COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. На следующей неделе препарат планируют распределить между 50 больницами. Первыми прививки получат люди старше 80 лет и персонал домов престарелых.