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Королева Елизавета II и ее муж вакцинировались от COVID-19

Королева Елизавета II с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом Фото из открытых источников

Королевская чета сделала прививку 9 января

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает AFP News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Как отмечается, прививку королевская чета сделала в субботу, 9 января. Однако, в сообщении не указали, каким именно препаратом вакцинировали Еливавету II и принца Филиппа. При этом в Великобритании сейчас используют вакцину двух компаний: Pfizer и AstraZeneca.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом планируют пройти вакцинацию против COVID-19. 

"По предварительной информации, королева и ее муж примут предложение о вакцинации по совету своих врачей", — указано в сообщении. 

Также недавно в Великобритании одобрили к применению еще одну, третью, вакцину против COVID-19, произведенную американской компании Moderna. 

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