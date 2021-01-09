Королева Елизавета II и ее муж вакцинировались от COVID-19

Королева Елизавета II с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом Фото из открытых источников

Королевская чета сделала прививку 9 января

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает AFP News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Как отмечается, прививку королевская чета сделала в субботу, 9 января. Однако, в сообщении не указали, каким именно препаратом вакцинировали Еливавету II и принца Филиппа. При этом в Великобритании сейчас используют вакцину двух компаний: Pfizer и AstraZeneca.

#BREAKING UK's Queen Elizabeth, Prince Philip receive Covid-19 vaccinations: Buckingham Palace pic.twitter.com/SmWwaiowy3 — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2021

Напомним, ранее СМИ сообщали, что королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом планируют пройти вакцинацию против COVID-19.

"По предварительной информации, королева и ее муж примут предложение о вакцинации по совету своих врачей", — указано в сообщении.

Также недавно в Великобритании одобрили к применению еще одну, третью, вакцину против COVID-19, произведенную американской компании Moderna.