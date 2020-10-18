Королева Британии помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне

Королева Соединенного Королевства Великобритании Елизавета II Фото из открытых источников

Мужчина остановил террориста в ноябре прошлого года

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство мужа, который в прошлом году помог остановить террориста на Вестминстерском мосту. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 42-летний Стивен Галлант был осужден за убийство пожарного в 2005 году на 17 лет тюрьмы. Однако в ноябре 2019 года мужчина получил разрешение выйти из тюрьмы для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных. Тогда он оказался недалеко от Лондонского моста, где 28-летний террорист зарезал двух выпускников Кембриджского университета.

Во время инцидента осужденный имел с собой бивень нарвала, который ему подарил государственный служащий. С помощью этого Галлант остановил вооруженного ножами и муляжом жилета смертника мужчину до прибытия полиции, которая впоследствии ликвидировала террориста.

Сейчас же стало известно, что Елизавета II применила прерогативу помилования по совету правительства, признав "исключительно смелые действия" Галланта. Теперь окончательное решение о его освобождении должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению. Как сообщают журналисты, осужденный был образцовым заключенным и планировал сам подать прошение о досрочном освобождении через несколько месяцев.

Новости по теме: Королеву Елизавету II лишат власти в Барбадосе

Напомним, не так давно королева Великобритании Елизавета II лишила голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Британской империи. Осужденный за домогательства продюсер ранее получил награду за вклад в британскую киноиндустрию.