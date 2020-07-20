Король Саудовской Аравии экстренно госпитализировали

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд EPA

Врачи выявили у монарха воспаление желчного пузыря

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд экстренно госпитализирован для срочного медицинского обследования. Об этом сообщили в Саудовском агентстве печати.

Уточняется, что у 84-летнего монарха врачи выявили воспаление желчного пузыря.

Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд - король Саудовской Аравии с 23 января 2015 года. Он взошел на престол после смерти своего брата Абдаллы, который скончался от пневмонии после трехнедельной госпитализации. До этого Салман был министром обороны и губернатором провинции Эр-Рияд.

Ранее появилась информация о госпитализации президента Беларуси Александра Лукашенко, однако пресс-секретарь лидера страны опровергла слухи о его болезни.