Король и королева Швеции вакцинировались от COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия Фото из открытых источников

Король Карл XVI Густав призвал всех, кто имеет возможность вакцинироваться в ближайшие месяцы, сделать прививку

Сегодня, 15 января, король и королева Швеции вакцинировались от коронавируса. Вакцинация 74-летнего Карла XVI Густава и 77-летней королевы Сильвии состоялась во дворце Стенхаммар, расположенном на юге Стокгольма, сообщает The Local.

Согласно сообщению, королевская семья делала прививки по рекомендации семейного врача, однако, какой именно вакциной - не сообщается.

"Сейчас в нашей стране происходит масштабная вакцинация от коронавируса. Я надеюсь, что все, кто имеет возможность вакцинироваться в ближайшие месяцы, воспользуются ею. Чтобы мы все оставили позади этот сложный период как можно скорее", - заявил король Карл Густав.

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Напомним, 9 января королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19. Каким именно препаратом вакцинировали королевскую чету не сообщалось. Однако известно, что в Британии используют вакцину двух компаний: Pfizer и AstraZeneca.