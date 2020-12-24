Король болот. В Австралии обнаружен новый вид древних крокодилов

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Его назвали Paludirex vincenti

Исследователи из Университета Квинсленда идентифицировали новый вид доисторических крокодилов, который назвали Paludirex vincenti. Об этом сообщает EurekAlert.

Кандидат в докторантуру Университета Квинсленда Йорго Ристевски сказал, что авторы открытия назвали этот вид в честь Джеффа Винсента, который обнаружил гигантский окаменелый череп этого существа.

"По-латыни Paludirex означает "король болот", а vincenti чтит покойного мистера Винсента", — сказал он.

"Болотный король был устрашающим крокодилом. Его окаменевший череп составляет около 65 сантиметров, поэтому, по нашим оценкам, Paludirex vincenti имел длину не менее пяти метров. Самый большой крокодил сегодня - это индо-тихоокеанский крокодил Crocodylus porosus, который вырастает примерно до таких же размеров", — рассказал ученый.

Paludirex vincenti был одним из главных хищников Австралии несколько миллионов лет назад, способным охотиться на гигантских доисторических сумчатых.

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Куратор Йорго Ристевски, доктор Стив Солсбери, сказал, что в Австралии существовали различные виды доисторических крокодилов.

"Крокодилы были важным компонентом фауны Австралии в течение миллионов лет Но два вида, которые у нас есть сегодня, — Crocodylus porosus и Crocodylus johnstoni — появились недавно и не были частью эндемичной крокофауни, что существовала здесь около 55 миллионов лет назад", — сказал доктор Солсбери .

"Трудно сказать, исчез Paludirex vincenti в результате конкуренции с такими видами, как Crocodylus porosus. Альтернативой является то, что он вымер из — за высыхания климата и сокращения речных систем, в которых он когда — то жил-в настоящее время мы исследуем оба сценария", - отметили авторы открытия.

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