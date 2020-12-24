Король болот. В Австралии обнаружен новый вид древних крокодилов
Его назвали Paludirex vincenti
Исследователи из Университета Квинсленда идентифицировали новый вид доисторических крокодилов, который назвали Paludirex vincenti. Об этом сообщает EurekAlert.
Кандидат в докторантуру Университета Квинсленда Йорго Ристевски сказал, что авторы открытия назвали этот вид в честь Джеффа Винсента, который обнаружил гигантский окаменелый череп этого существа.
"По-латыни Paludirex означает "король болот", а vincenti чтит покойного мистера Винсента", — сказал он.
"Болотный король был устрашающим крокодилом. Его окаменевший череп составляет около 65 сантиметров, поэтому, по нашим оценкам, Paludirex vincenti имел длину не менее пяти метров. Самый большой крокодил сегодня - это индо-тихоокеанский крокодил Crocodylus porosus, который вырастает примерно до таких же размеров", — рассказал ученый.
Paludirex vincenti был одним из главных хищников Австралии несколько миллионов лет назад, способным охотиться на гигантских доисторических сумчатых.
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Куратор Йорго Ристевски, доктор Стив Солсбери, сказал, что в Австралии существовали различные виды доисторических крокодилов.
"Крокодилы были важным компонентом фауны Австралии в течение миллионов лет Но два вида, которые у нас есть сегодня, — Crocodylus porosus и Crocodylus johnstoni — появились недавно и не были частью эндемичной крокофауни, что существовала здесь около 55 миллионов лет назад", — сказал доктор Солсбери .
"Трудно сказать, исчез Paludirex vincenti в результате конкуренции с такими видами, как Crocodylus porosus. Альтернативой является то, что он вымер из — за высыхания климата и сокращения речных систем, в которых он когда — то жил-в настоящее время мы исследуем оба сценария", - отметили авторы открытия.
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