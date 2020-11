Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами успешно состыковался с МКС

Полет Crew Dragon с космодрома к МКС длился более суток

Во вторник утром, 17 ноября, космический корабль компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщают NASA и Bloomberg.

Так, Crew Dragon пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над территорией США.

Отмечается, что полет Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал в США к МКС длился более суток - 27 часов. Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж космического корабля попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС.

Также через несколько часов экипаж Crew Dragon (трое представителей американского аэрокосмического агентства Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, и представитель японского агентства Соити Ногути) выйдет на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту лаборатории. Ожидается, что астронавты вернутся на Землю весной 2021 года.

