Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю: Трансляция приводнения экипажа

Crew Dragon с Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту успешно приводнился NASA

Астронавты находятся в капсуле и ожидают корабль

В воскресенье, 2 августа, космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции. Об этом сообщает космическое агентство NASA.

Как отмечается, космический корабль вернул на Землю двух американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли. Мужчины в течение двух месяцев находились на Международной космической станции (МКС. Именно туда их в конце мая доставил тот корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

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Пока астронавты находятся в капсуле и ожидают на корабль и команду, которая должна забрать астронавтов и доставить на сушу.

Crew Dragon с Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту успешно приводнился NASA

Трансляция приводнения:

Отметим, это была первая в истории миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

Напомним, 30 мая в США провели успешный запуск пилотируемого корабля компании SpaceX. На борту Crew Dragon были два американских астронавта Даглас Герли и Роберт Бенкен.

Через некоторое время корабль компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

А через два месяца, 2 августа, Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли.