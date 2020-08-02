live
Новости » Мир Читати новину українською

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю: Трансляция приводнения экипажа

Crew Dragon с Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту успешно приводнился NASA

Астронавты находятся в капсуле и ожидают корабль

В воскресенье, 2 августа, космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции. Об этом сообщает космическое агентство NASA.

Как отмечается, космический корабль вернул на Землю двух американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли. Мужчины в течение двух месяцев находились на Международной космической станции (МКС. Именно туда их в конце мая доставил тот корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Новости по теме: В NASA рассказали, как прошла первая неделя астронавтов экипажа Crew Dragon на МКС

Пока астронавты находятся в капсуле и ожидают на корабль и команду, которая должна забрать астронавтов и доставить на сушу.

Crew Dragon с Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту успешно приводнился NASA

Трансляция приводнения:

Отметим, это была первая в истории миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

Напомним, 30 мая в США провели успешный запуск пилотируемого корабля компании SpaceX. На борту Crew Dragon были два американских астронавта Даглас Герли и Роберт Бенкен.

Через некоторое время корабль компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

А через два месяца, 2 августа, Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минздрав инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА В Украине за сутки выявили 847 новых случаев COVID-19, свыше двух десятков – умерли Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны Вакцину от коронавируса никто бесплатно раздавать не будет, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20