Копенгаген запретит электросамокаты в центре города, и это не из-за карантина

Такое решение приняли из-за того, что самокатчики хаотично паркуют свои транспортные средства

Власти Копенгагена планируют запретить аренду электросамокатов в центре города, что станет одним из самых строгих правил против символа новой "экономики совместного использования". Об этом The Local.

"С 1 января будет невозможно арендовать или припарковать электросамокаты в большинстве самых застроенных районов Копенгагена", - говорится в письме городского департамента экологии и технических услуг.

Фактически такое решение запретит использование скутеров в историческом центре города и прилегающих районах, где их уже запрещено парковать.

"К сожалению, мы столкнулись с серьезными проблемами с этими электросамокаты. Пожилым людям чрезвычайно трудно передвигаться, когда их оставляют валяться", - сказал муниципальный советник Руне Дибвад.

Такое решение должен одобрить муниципальный совет, но оно уже пользуется широкой поддержкой.

Несмотря на то, что это символ "экономики совместного потребления", самокаты часто бросают плохо припаркованными, что побудило ряд городов принять строгие правила их использования.

Прошлым летом полиция Копенгагена остановила 28 человек за один уик-энд за то, что они катались на самокатах нетрезвыми или под действием наркотиков.

Ранее сообщалось, что столичные власти запретила компании Bolt размещать пункты проката электросамокатов в Киеве, однако компания все равно это сделала.