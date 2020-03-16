Конституционный суд РФ поддержал "обнуление" президентских сроков Путина

Владимир Путин РБК

Суд посчитал, что "обнуление" президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции

Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующим Основному закону страны закон о поправках к Конституции и поддержал "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Об этом говорится в заключении суда.

"Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации", - сказано в документе.

Таким образом, суд посчитал, что "обнуление" президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции.

Кроме того, в документе подчёркнуто, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию.

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Напомним, Госдума Российской Федерации приняла поправку депутата Валентины Терешковой, которая предусматривает "обнуление" президентских сроков.

Примечательно, что перед голосованием за эту поправку президент РФ Владимир Путин выступил против снятия лимита числа президентский полномочий. Однако он отметил, что не против обнуления сроков, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.