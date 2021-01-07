Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Джо Байден REUTERS

Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей за Байдена

Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы возражали против результатов голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели поражение еще до того, как дошли к дебатам.

После утверждения результатов голосования Коллегии избирателей 20 января состоится инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

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Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.