Конгресс США принял проект оборонного бюджета с $250 миллионами для Украины

Конгресс США Фото из открытых источников

Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей

Палата представителей США приняла подавляющим большинством согласованный проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону США-2021, который предусматривает санкции против Nord Stream-2 и помощь Украине в сфере безопасности, сообщает "Укринформ".

Проект закона с оборонным бюджетом США уже был принят в отдельных версиях Палатой представителей и Сенатом, а также сведен в единый документ, который должны повторно утвердить обе палаты американского Конгресса.

Согласно ему, Украине согласовано предоставление 250 миллионов долларов военной помощи, предоставляемой в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет на поддержку и помощь нашим вооруженным силам.

Одобренный проект оборонного бюджета-2021 общим объемом более 740 миллиардов долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 миллиарда долларов. Еще 26,6 миллиарда направят на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики. На проведение операций за рубежом уйдет 69 миллиардов долларов.

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Проект закона далее должен пройти голосование в Сенате.

Впрочем, в свою очередь президент Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Учитывая это, во время голосования во вторник Палата представителей набрала необходимое количество голосов для преодоления возможного вето президента. Это заставило многих республиканцев выбирать между лояльностью к Трампу и выделением средств на нужды обороны США.

Как сообщалось ранее, ежегодный законопроект о расходах на оборону США, представленный в Конгрессе, предусматривает остановку планов действующего президента страны Дональда Трампа по вывод почти 12 тыс. военных из Германии.