Конгресс может объявить импичмент Трампу уже на следующей неделе, - СМИ
Трампа хотят устранить с помощью принятия 25-й поправки Конституции
Конгресс США может объявить импичмент президенту Дональду Трампу уже в середине следующей недели. Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в Twitter.
"Белый дом объявит импичмент президенту Трампу до середины следующей недели, если его не снимут (с повестки дня, - ред.) вице-президент и Кабинет министров", - написал Скиутто.
Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному устранению действующего президента Дональда Трампа с должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.
Отметим, что поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, который стал недееспособным. По крайней мере один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.