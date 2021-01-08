Конгресс может объявить импичмент Трампу уже на следующей неделе, - СМИ

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Трампа хотят устранить с помощью принятия 25-й поправки Конституции

Конгресс США может объявить импичмент президенту Дональду Трампу уже в середине следующей недели. Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в Twitter.

"Белый дом объявит импичмент президенту Трампу до середины следующей недели, если его не снимут (с повестки дня, - ред.) вице-президент и Кабинет министров", - написал Скиутто.

Новости по теме: Прокуратура США изучит роль Трампа в штурме Капитолия

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному устранению действующего президента Дональда Трампа с должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.

Отметим, что поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, который стал недееспособным. По крайней мере один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.