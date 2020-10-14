Конфликт в Нагорном Карабахе: США призвали Турцию держаться подальше

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

Помпео призвал всех международных игроков держаться как можно дальше от региона

Соединенные Штаты Америки призвали Турцию держаться как можно дальше от конфликта Армении и Азербайджана. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы призвали всех международных игроков держаться как можно дальше от региона и не усугублять проблему. Мы используем весь наш дипломатический инструментарий для достижения прекращения огня и решения, основанного на международном праве", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты располагают доказательствами того, что Турция оказывает Азербайджану военную помощь.

Напомним, в понедельник, 28 сентября, Министерство иностранных дел Турции заявило о своей поддержке азербайджанской стороны и осудило действия Армении в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Ереван обвинил Анкару в прямой военной агрессии после того, как во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский истребитель.