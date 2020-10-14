Конфликт в Нагорном Карабахе: США призвали Турцию держаться подальше
Помпео призвал всех международных игроков держаться как можно дальше от региона
Соединенные Штаты Америки призвали Турцию держаться как можно дальше от конфликта Армении и Азербайджана. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
"Мы призвали всех международных игроков держаться как можно дальше от региона и не усугублять проблему. Мы используем весь наш дипломатический инструментарий для достижения прекращения огня и решения, основанного на международном праве", - сказал Помпео.
По словам госсекретаря, Соединенные Штаты располагают доказательствами того, что Турция оказывает Азербайджану военную помощь.
Напомним, в понедельник, 28 сентября, Министерство иностранных дел Турции заявило о своей поддержке азербайджанской стороны и осудило действия Армении в Нагорном Карабахе.
Впоследствии Ереван обвинил Анкару в прямой военной агрессии после того, как во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский истребитель.