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Конфликт в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона, – премьер Армении

По словам главы армянского правительства, мир стоит на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе может выйти за пределы Кавказского региона. Соответствующее видеообращение опубликовал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Фейсбук.

По словам армянского чиновника, ОБСЕ и международное сообщество должны вмешаться в ситуацию в Карабахе. Пашинян заявил, что мир оказался на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, которая может иметь непредсказуемые последствия.

По мнению премьер-министра Армении, в конфликт может вмешаться и Турция, но он призывает не допустить этого. "Война может выйти за пределы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечения Турции в конфликт", - сказал Пашинян.

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Напомним, сегодня утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Позже правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

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