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Компания-конкурент SpaceX осуществила успешный запуск пассажирской ракеты

Пассажирская ракета Фото из открытых источников

В конце полета ракета и капсула совершили успешную посадку

Американская компания Blue Origin заявила об успешном запуске многоразовой ракеты-носителя New Shepard с пассажирской капсулой. Трансляция запуска, полета и посадки велась в YouTube.

В конце полета ракета и капсула совершили успешную посадку.

"Поздравляем команду Blue Origin с еще одним успешным запуском. На один шаг ближе", - говорится в заметке на странице компании в сети Twitter.

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Ранее компания Илона Маска SpaceX обнародовала полное видео неудачной посадки первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который разбился в центре стартового поля.

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