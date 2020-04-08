Компания Facebook создала приложение для общения влюбленных пар
Пока что приложение работает только на iOS и доступно для пользователей из США и Канады
Компания Facebook создала приложение Tuned для влюбленных пар, которые смогут создать свою интимную соцсеть.
Об этом сообщает The Verge.
В частности, в приложении можно будет обмениваться фото и голосовыми сообщениями.
Благодаря тому, что приложение создали именно для пар, в нем люди смогут общаться только с выбранным партнером.
Разработчики приложения объяснили, что таким образом хотели создать личное пространство для двоих.
Также они утверждают, что в целом это приложение не очень отличается от любой другой социальной сети, в которой люди могут общаться друг с другом, "но оно только для двоих".
Tuned можно подключить к Spotify для обмена музыкой.
Сейчас приложение можно установить бесплатно и для этого не нужно иметь учетную запись Facebook.
Однако, пока оно работает только на iOS и доступно исключительно для пользователей из США и Канады.
Напомним, ранее Facebook разрешил пользователям скрывать личные данные профиля.