Компания Джеффа Безоса планирует отправить первых туристов в космос уже этой весной, – СМИ

Запуск ракеты New Shepard Blue Origin

Blue Origin уже совершила один из последних шагов перед отправкой туристов

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует отправить первых туристов на собственной ракете для космического туризма уже в апреле текущего года. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что вчера, 14 января, компания завершила четырнадцатый испытательный полет ракеты-носителя New Shepard и капсулы. Перед отправкой первого экипажа туристов это стал один из последних шагов. Также полет стал первым из двух испытаний "стабильной конфигурации".

Собеседники издания рассказали, что Blue Origin планирует запустить второй испытательный полет в течение шести недель, то есть до конца февраля, а первый полет с экипажем состоится через шесть недель после этого. При этом следующий полет, NS-15, будет включать в себя испытания загрузки и разгрузки экипажа.

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Напомним, недавно компания Илона Маска SpaceX обнародовала полное видео неудачной посадки первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который разбился в центре стартового поля. Тогда посадка не удалась из-за низкого давления топлива из малого бака в носу корабля.