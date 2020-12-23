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Компания AstraZeneca подала запрос на регистрацию своей вакцины от коронавируса

PA MEDIA

Препарат разработан в Великобритании

Шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию собственной вакцины от коронавірусної болезни COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

По словам чиновника, эти действия компании являются следующим шагом на пути к утверждению вакцины для использования. "Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения на утверждение. Это следующий шаг к решению о применении вакцины, которая в настоящее время производится", – сказал Хэнкок.

Напомним, не так давно в AstraZeneca заявили о готовности изготовить 200 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца 2020 года. В компании добавили, что "активное" вещество для вакцины будет оставаться на складах, пока не получит одобрения в разных странах.

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Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз обсудили стратегию по обеспечению медицинской помощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине. Тогда Степанов заявил о надежде Украины получить вакцину AstraZeneca одной из первых стран.

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