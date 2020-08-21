Коммерческий спутник случайно зафиксировал вход в подземную военно-морскую базу Китая
Тайная база находится под островом Хайнань
Коммерческий спутник американской компании Planet Labs сделал снимок острова Хайнань в Южно-Китайском море, где случайно зафиксировал момент входа подводной лодки в подземную базу. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что эксперты опознали китайскую атомную субмарину 093 "Шань", вооруженную противокорабельными ракетами и торпедами.
Фото, на котором зафиксировано, как субмарина заходит в подземную базу, считают большой редкостью. Однако саму подземную базу редкостью не считают, поскольку Пекин имеет давнюю традицию скрывать свою военную технику.
К слову, о строительстве тайной базы субмарин на острове Хайнань известно с 2008 года — об этом рассказывала разведка Индии и ряда других стран. База расположена в 280 км от островного курортного города Дананг во Вьетнаме и всего в нескольких километрах от китайского курорта Санья.
Считается, что это ключевой военный объект для защиты береговой линии Китая.
Напомним, ранее французская атомная субмарина 4-го поколения "Суффрен" класса "Барракуда SNA" осуществила первое успешное погружение. Испытания атомной субмарины продолжались несколько месяцев.