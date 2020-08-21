Коммерческий спутник случайно зафиксировал вход в подземную военно-морскую базу Китая

Спутниковый снимок от 18 августа 2020 года, на котором показано, как китайская субмарина входит в подземную базу на острове Хайнань CNN

Тайная база находится под островом Хайнань

Коммерческий спутник американской компании Planet Labs сделал снимок острова Хайнань в Южно-Китайском море, где случайно зафиксировал момент входа подводной лодки в подземную базу. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что эксперты опознали китайскую атомную субмарину 093 "Шань", вооруженную противокорабельными ракетами и торпедами.

Фото, на котором зафиксировано, как субмарина заходит в подземную базу, считают большой редкостью. Однако саму подземную базу редкостью не считают, поскольку Пекин имеет давнюю традицию скрывать свою военную технику.

Спутниковый снимок от 18 августа 2020 года, на котором показано, как китайская субмарина входит в подземную базу на острове Хайнань CNN

К слову, о строительстве тайной базы субмарин на острове Хайнань известно с 2008 года — об этом рассказывала разведка Индии и ряда других стран. База расположена в 280 км от островного курортного города Дананг во Вьетнаме и всего в нескольких километрах от китайского курорта Санья.

Считается, что это ключевой военный объект для защиты береговой линии Китая.

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Напомним, ранее французская атомная субмарина 4-го поколения "Суффрен" класса "Барракуда SNA" осуществила первое успешное погружение. Испытания атомной субмарины продолжались несколько месяцев.