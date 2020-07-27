Командир полка Кадырова признался, что участвовал в вооруженном конфликте в Украине

Согласно сообщению, соратник действующего лидера Чечни Рамзана Кадырова выложил в собственном Instagram фото с различными наградами, под которым Чалаев откровенно ответил на вопрос, откуда они.

"Был в Украине и Ливии, потом Сирия и Южная Осетия", — написал он.

Instagram

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Напомним, сегодня, 27 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать как гарант соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участницей этого конфликта.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня. "Режим тишины" вступил в силу с полуночи 27 июля.