Колизей заговорил на украинском: Зеленская сообщила о запуске еще одного аудиогида

Елена Зеленская Фото из открытых источников

Это девятая реализованная инициатива за этот год

В Колизее в Риме состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире. На этот раз украинский зазвучит в Колизее - крупнейшем амфитеатре Древнего Рима.

По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье – среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая. Известно, что "голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

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"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в перечне возможных языков я увидела украинский", – рассказала Елена Зеленская.

Она также анонсировала, что в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашеме, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Напомним, ранее украиноязычные аудиогиды заявились в Турции - в музеях Долмабахче и Эфес и Национальном парке Гьореме.