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Количество заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 2 миллиона

Фото из открытых источников

Побороть инфекцию смогли 484 573 человека

У более двух миллионов людей в мире обнаружили заболевание COVID-19. Об этом сообщает Worldometers.

Как отмечается, в мире из 2 043 000 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений. 

В частности, в США 614 246 случаев заболевания коронавирусом, в Испании - 174 060, Италии - 164 488, Франции - 143 303, Великобритании - 93 873, Турции - 65 111.

В то же время, наибольшее количество жертв от вируса в США - 26 064 человека, в Италии - 21 067, Испании - 18 255.

Напомним, в НАТО подчеркнули важную роль Украины в борьбе с коронавирусом. Крупнейшие в мире украинские самолеты "Мрия" и "Руслан" доставляют гуманитарную и медицинскую помощь странам ЕС в рамках программы стратегического взаимодействия НАТО SALIS.

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