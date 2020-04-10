Количество заболевших коронавирусом во всем мире превысило 1,6 млн человек

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Кроме того, вследствие симптоматического лечения от коронавирусной инфекции выздоровели более 350 тысяч человек

По состоянию на 10 апреля количество больных в мире коронавирусом COVID-19 выросла до 1 601 018 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Кроме того, вследствие симптоматического лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 354 тыс. 972 человека.

Общее количество людей, которые умерли от инфекции, составляет 95 тыс. 718 человек. Сейчас больше всего в мире смертей зарегистрировано в Италии - 18 тыс. 279, в США - 16 тыс. 684 летальных случая, в Испании - 15 тыс. 447, во Франции - 12 тысяч 210.

В Великобритании насчитали 7 тыс. 978 умерших. В Китае, где вспыхнула инфекция, официальные источники страны сообщают о 3 тыс. 339 человек.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.