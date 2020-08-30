Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 990 тысяч

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За последние сутки было выявлено 4 980 новых случаев COVID-19

По состоянию на 30 августа, количество больных коронавирусом в Российской Федерации составило 990 326 человек, из них 17 093 – летальных случая, 806 982 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 4 980 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 68 пациентов умерли, 2 599 человек выздоровели. Отмечается, что из них 25,1% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область: 695, 186 и 165 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, власти Индонезии запланировали в этом году начать вакцинацию населения против коронавирусной болезни COVID-19, чтобы уменьшить темп распространения заболевания в стране. Как отмечается, в течение следующих нескольких месяцев прививки от коронавируса запланировано провести примерно 15 миллионам жителей страны.