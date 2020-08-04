Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 860 тысяч

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 4 августа, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 861 423 человека, из них 14 351 – летальных случаев, 661 471 пациент выздоровел. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было обнаружено 5 159 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 144 пациента умерли, 7 878 человек выздоровели. Отмечается, что из них 30% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский АО: 691, 182 и 177 случаев COVID-19 соответственно.

Напомним, российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи планирует начать испытания вакцины от коронавируса COVID-19 собственного производства на детях в январе-феврале 2021 года.

Как известно, в центре заявили уже о третьей фазе испытаний вакцины, которая займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около 2 тыс. пациентов.