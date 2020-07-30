Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 830 тысяч

Сделать тест на COVID-19 в аэропорту Харькова можно с 18 июля Фото из открытых источников

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 30 июля, количество больных коронавирусом в Российской Федерации составило 834 499 человек, из них 13 802 – летальных случая, 629 655 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было обнаружено 5509 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 129 пациентов умерли, 9322 лица выздоровели. Отмечается, что из них 24,7% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский АО: 678, 215 и 172 случая COVID-19 соответственно.

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Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь является главным распространителем коронавируса. Так, в Нидерландах обнаружили, что среди людей младшего возраста вирус распространяется быстрее, чем среди старших.