Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 800 тысяч

Сделать тест на COVID-19 в аэропорту Харькова можно с 18 июля Фото из открытых источников

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 24 июля, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 800 849 человек, из них 13 046 – летальных случаев, 588 774 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было обнаружено 5 811 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 154 пациенты умерли, 8 444 человека выздоровели. Отмечается, что из них 25,4% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский АО: 645, 248 и 196 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских.