Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 795 тысяч

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 23 июля, количество больных коронавирусом в Российской Федерации составило 795 038 человек, из них 12 892 – летальных случая, 580 330 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было обнаружено 5 848 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 147 пациентов умерли, 8 277 человек выздоровели. Отмечается, что из них 27,7% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Свердловская и Нижегородская области: 608, 249 и 202 случая COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах.