Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 720 тысяч

ТАСС

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 11 июля, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 720 547 человек, из них 11 205 – летальные случаи, 497 446 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 611 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 188 пациентов умерли, 8 378 человек выздоровели. Отмечается, что из них 26,7% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область: 678, 296 и 280 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, недавно Индия обогнала Россию и вышла на третье место в мире по количеству заражений коронавирусом.