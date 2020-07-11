Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 720 тысяч
Лидером по количеству инфицированных остается Москва
По состоянию на 11 июля, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 720 547 человек, из них 11 205 – летальные случаи, 497 446 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.
Так, за последние сутки было выявлено 6 611 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 188 пациентов умерли, 8 378 человек выздоровели. Отмечается, что из них 26,7% не имели клинических проявлений симптомов болезни.
Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область: 678, 296 и 280 случаев COVID-19 соответственно.
Напомним, недавно Индия обогнала Россию и вышла на третье место в мире по количеству заражений коронавирусом.