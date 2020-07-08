Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 700 тысяч

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 8 июля, количество больных коронавирусом в Российской Федерации составило 700 792 человека, из них 10 667 – летальных случаев, 472 511 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 592 новых случая COVID-19 в 84 регионах, 173 пациента умерли, 8 631 лицо выздоровело. Отмечается, что из них 27,6% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Ханты-Мансийский АО: 621, 295 и 268 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, недавно Индия обогнала Россию и вышла на третье место в мире по количеству заражений коронавирусом.