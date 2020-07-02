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Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 660 тысяч

Фото из открытых источников

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 2 июля, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 661 165 человек, из них 9 683 – летальные случаи, 428 978 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 760 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 147 пациентов умерли, 6 047 человек выздоровели. Отмечается, что из них 32,1% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Ханты-Мансийский АО: 662, 317 и 266 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, по заключению ВОЗ, глобальная пандемия коронавирус начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни. Большинство жителей планеты остаются восприимчивыми к коронавирус.

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