Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 654 тысячи

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 1 июля, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 654 405 человек, из них 9 536 – летальные случаи, 422 931 пациент выздоровел. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 556 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 216 пациентов умерли, 10 281 человек выздоровел. Отмечается, что из них 31,9% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург: 611, 306 и 262 случая COVID-19 соответственно.

Напомним, по заключению ВОЗ, глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни. Большинство жителей планеты остаются восприимчивыми к коронавирусу.