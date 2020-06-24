Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 600 тысяч

ТАСС

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 24 июня, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 606 881 человека, из них 8513 – летальные случаи, 368 822 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 7176 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 154 пациента умерли, 12 393 лица выздоровели. Отмечается, что из них 31,6% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Ханты-Мансийский АО: 811, 507 и 323 случая COVID-19 соответственно.

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Напомним, сегодня, 24 июня, несмотря на пандемию COVID-19, во многих городах России проходят военные парады в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.