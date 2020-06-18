Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 560 тысяч

ТАСС

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 18 июня, количество больных коронавирусом в Российской Федерации составило 561 091 человек, из них 7660 – летальные случаи, 313 963 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 7790 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 182 пациента умерли, 9621 лицо выздоровело. Отмечается, что из них 31,5% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Ханты-Мансийский АО: 1040, 667 и 243 случая COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия ориентировочно сможет снять все карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в феврале 2021 года.