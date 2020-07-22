Количество случаев COVID-19 в РФ достигло почти 790 тысяч

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 22 июля, число больных коронавирус в Российской Федерации составило 789 190 человек, из них 12 745 – летальных случаев, 572 053 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было обнаружено 5 862 новых случая COVID-19 в 83 регионах, 165 пациентов умерли, 9 669 человек выздоровели. Отмечается, что из них 25,9% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский АО: 638, 234 и 221 случай COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах.