Количество случаев COVID-19 в РФ достигло почти 760 тысяч

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 17 июля, количество больных коронавирус в Российской Федерации составило 759 203 человека, из них 12 123 – летальных случая, 539 373 пациента выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 406 новых случая COVID-19 в 83 регионах, 186 пациентов умерли, 7 681 лицо выздоровело. Отмечается, что из них 26% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский АО: 575, 301 и 249 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах.