Количество случаев COVID-19 в РФ достигла почти 740 тысяч

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 14 июля, число больных на коронавирус в Российской Федерации составило 739 947 человек, из них 11 614 – летальных случаев, 512 825 пациентов выздоровело. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 248 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 175 пациентов умерли, 8 804 лица выздоровели. Отмечается, что из них 24,5% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО: 613, 281 и 268 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах.