Количество летальных случаев в Италии превысило смертность в Китае

За последние сутки в Италии умерло почти 420 человек

Коронавирус в Италии из открытых источников

Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысил показатели в Китае, где зарегистрировали первую вспышку заболевания. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Как отмечается, по состоянию на вечер четверга, 19 марта, в Италии зарегистрировано 41 035 подтвержденных случаев заражения COVID-19, также 3 405 людей не смогли справиться с заболеванием.

Относительно Китая, то количество инфицированных SARS-CoV-2 составляет 81 155 человек, в 3 249 случаях заболевание закончилось летально. Вместе с тем следует заметить, что в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.

Напомним, по состоянию на 21:00 четверга, 19 марта, общее количество больных коронавирусной инфекцию в Украине составляет 21 человека. Также в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, которая длительное время занималась самолечением.