Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 300 тыс.человек, более 13 тыс. людей умерли

Более 92 тыс. людей выздоровели

Фото из открытых источников

По состоянию на 09:30 воскресенья, 22 марта, в мире количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, составляет 307 280. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Согласно сообщению, наибольшее количество больных зафиксировано на территории материкового Китая, там подтверждено 81 348 случаев заражения. От осложнений умерли 3 265 человек.

За пределами Китая самой сложной является ситуация в Италии, где зарегистрировано 53 578 случаев заражения COVID-19, 4 825 летальных случаев, также 6 072 человека выздоровели.

Напомним, по информации Организации Объединенных Наций, в Италии, где в данный момент зафиксирована самая большая вспышка COVID-19 в Европе, 20% медицинского персонала заразились коронавирусной инфекцией.