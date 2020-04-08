Количество больных коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку 1,4 млн человек

Количество летальных случаев возросло до более 82 тысяч

Иллюстрированное фото CDC

По состоянию на 08:00 среды, 8 апреля, общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 по всему миру составляет 1 430 453 человека. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Согласно информации, в Соединенных Штатах Америки, которые сейчас являются лидерами по количеству больных, подтверждено инфицирование 399 081 лица, далее идет Испания - 141 942 человек, Италия - 135 586 человек, Франция - 110 070 человек и Германия - 107 663 человек.

В Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, зарегистрировано 82 783 больных.

Как отмечается, количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составляет 82 133. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - 17 127, Испании - 14 045, Франции - 10 328 и Великобритании - 6 159. Относительно США, то здесь наибольшее число смертей зафиксировано в городе Нью-Йорк - 4 009 случаев.

За весь период пандемии COVID-19 выздороветь смогли 301 385 человек.

Напомним, основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.