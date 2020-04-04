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Количество больных COVID-19 в мире достигло почти 1,1 млн человек

Фото из открытых источников

226 тысячи 603 пациента выздоровели

По состоянию на 8:00 4 апреля в мире COVID-19 заболели 1 миллион 99 тысяч 389 человек, а количество летальных исходов возросло до 58 тысяч 901. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Так, по последним данным, больше всего больных зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - 277 тысяч 953 случая, следующими за количеством инфицированных стала Италия - 119 тысяч 827 и Испания - 199 тысяч 199. 

Однако, больше всего смертей сейчас зафиксировано в Италии (14 тысяч 681 летальных случаев) и Испании (11 тысяч 198 погибших). 

Также, по состоянию на утро субботы в мире от COVID-19 выздоровели 226 тысяч 603 пациента, из них 76 тысяч 923 - в Китае, 30 тысяч 513 - в Испании и 24 тысячи 575 - в Германии. 

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К слову, по предварительной информации, количество больных в Украине достигла 1 тысячи 702 человек, из них 27 пациентов погибло. Кроме этого, количество тех, кто выздоровел, возросло до 22.

Напомним,  по состоянию на утро 3 апреля в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 1 016 128 человек.

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